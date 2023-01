Una vez más, las redes sociales lograron un épico “milagro” para una usuaria que buscaba recuperar las fotos de su pasado.

La historia de María del Carmen Berreiro, ahora viral en Facebook, nos demuestra qué tan lejos pueden llegar las redes sociales.

Y es que, en contra de todo pronóstico, la mujer encontró las fotos de su primera comunión de hace 32 años.

A través de Facebook, María del Carmen Berreiro compartió la invitación de su primera comunión con un tierno y -casi- imposible objetivo.

La mujer pedía ayuda para encontrar fotos de su primera comunión, la cual celebró el 10 de junio de 1990.

Sí, hace 32 años.

Y aunque parecía una misión imposible, resulta que alguien en Facebook le hizo el milagro al responderle.

De acuerdo con la historia de María del Carmen Berreiro, su intención de recuperar las fotos de su primera comunión era compartirlas con su hija.

Quien estaba próxima a celebrar el sacramento y le había preguntado cómo lucía ella de niña en la misma fecha.

Desgraciadamente, según cuenta la mujer, nadie de su familia tomó fotografías en tal día y quedó solo en su memoria.

¿La razón? Ella se enfermó de varicela días antes y ni su papá ni mamá esperaban que acudiría a la primera comunión.

Afortunadamente, en pleno 2023, las redes sociales pueden hacerte recuperar hasta el recuerdo más lejano de tu mente.

Y así lo comprobó María del Carmen Berreiro cuando pudo verse en su primera comunión por primera vez.

“Hola, este es el recordatorio de mi comunión, por desgracia no tengo ninguna foto, ninguna ,de ese día. (…) me gustaría poder conseguir esa foto ya que como dije no tengo ninguna y ahora tengo una peque a la que me gustaría enseñársela el día de mañana.”

María del Carmen Berreiro en Facebook