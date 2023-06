Cuanto le habrán pagado a este señor para 'predecir' que el carnal Marcelo será el próximo presidente, no me jodas @mhonividente ahora resulta que es el tarotista de Morena, todos tienen su precio y eso no lo consulté con los astros! 😂😅😂🎪💩 pic.twitter.com/H7eA3ay8e2