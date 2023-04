Mhoni Vidente dejará un libro con predicciones para los 100 años después de su muerte, de esta manera sus seguidores podrán continuar con su guía, aunque ella ya no esté.

A través de sus redes sociales, Mhoni Vidente -de 46 años de edad- suele compartir sus predicciones sobre diferentes temas de la política y el medio del espectáculo.

Sin embargo, Mhoni Vidente señaló que sabe que no podrá estar presente para ver todos los cambios que ocurran en todos los países.

Es por ello por lo que ya sabe cómo dejar una guía para todos sus seguidores, Mhoni Vidente confesó que dejará un libro con sus predicciones para los próximos 100 años.

Mhoni Vidente ha alcanzado fama a nivel internacional gracias a sus diferentes predicciones tanto en el mundo del espectáculo como de la política.

Para darle una guía a todos sus seguidores, Mhoni Vidente realiza cada semana un video con los Horóscopos para que las personas puedan saber qué les espera según su signo zodiacal.

En esta ocasión, Mhoni Vidente sorprendió a sus seguidores al confesar que se encuentra consiente de que no vivirá para siempre.

Es por ello por lo que Mhoni Vidente ya pensó la manera en la que pude dejar sus predicciones para los 100 años después de su muerte.

Mhoni Vidente señaló que dejará un libro con sus predicciones para que las personas puedan conocer que es lo que se avecina.

En su video Mhoni Vidente señaló que a ella le gustaría ver un México mejor, pero creía que a ella no le tocaría ver ese cambio.

Mhoni Vidente puntualizó ya sabía lo que pasaría en los países, pero lamentablemente ella ya no estaría presente para anunciar los cambios.

“A pesar de mi edad, no lo voy a ver. Ya me puse a analizar el futuro de México y América Latina y la existencia que me queda de vida, no lo voy a alcanzar a ver bien”

Mhoni Vidente