Luego de ser exhibido en video por supuestos maltratos, Medio Metro anunció que busca nuevo manager; sin embargo, seguidores le piden que vuelva con Sonido Pirata.

Fue a través de su cuenta de Facebook, que Medio Metro dio a conocer la vacante para representarlo se encontraba disponible.

Dicho post en redes sociales de Medio Metro, inmediatamente se hizo viral y generó diversas interacciones entre todas la personas que lo siguen.

Medio Metro (@MedioMetro_Ofi / Instagram)

Medio Metro pregunta si debe buscar un nuevo manager porque lo maltratan

“Se busca nuevo manager quien opina que lo cambie”, escribió Medio Metro acompañando su publicación con una foto del momento en el que supuestamente fue maltratado.

El pasado 5 de marzo se hizo viral un video en redes sociales, en el que usuarios acusaron que Medio Metro era “explotado laboralmente”.

Medio Metro en redes asegurando que busca nuevo manager (Medio metro oficial / Facebook)

Esto porque muchos usuarios señalaron que el manager de Medio Metro le habló de manera indebida y lo obligó a bailar .

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, José Eduardo Rodríguez Sandallo, nombre real de Medio Metro, fue forzado por su manager a bailar en un evento en Oaxaca.

¡Lo trata como esclavo!



El manager de Medio Metro le grita, lo ignora, lo regaña y le ordena hacer cosas. 🥴 pic.twitter.com/YyR0vvdEor — ¡OMG! (@omgchismes) March 5, 2023

La grabación causó diversas críticas y por tal motivo, Medio Metro publicó en sus redes que estaba buscando un nuevo manager para dejar de sufrir en sus presentaciones.

Le piden a Medio Metro que regrese con Sonido Pirata

Luego de que Medio Metro preguntara en su cuenta de Facebook si debía contratar un nuevo manager, los cibernautas le dieron diversas respuestas.

Incluso, algunos le sugirieron que volviera con Sonido Pirata:

“Opinamos que no debiste apuñalar por la espalda a Sonido Pirata” , “Esto no pasaba con el Pirata o por lo menos no en los videos” o “Sí mí medio metro, has las pases con pirata”, le escribieron.

De igual manera, hay quien le dice a Medio Metro que aunque no vuelva con Sonido Pirata, cambie de manager de una buena vez.

Reacciones al anuncio de Medio Metro en redes asegurando que busca nuevo manager (Medio metro oficial / Facebook)