Lo conoció y juntos tuvieron un ardiente verano en Tenerife, España; ahora lo está buscando para informarle que será papá.

Esta historia le pertenece Sarah-Jayne Snow, una joven originaria del Reino Unido, que se ha hecho viral en la red social TikTok por pedir ayuda al padre de su bebé.

De acuerdo con lo que relata esta mujer, conoció a su amor de verano, el pasado mes de agosto en un viaje que ella emprendió a Tenerife.

A través de TikTok, Sarah-Jayne Snow hizo un llamado para que la comunidad de clips cortos la auxiliara para dar con el chico con el que tuvo una aventura de verano en Tenerife.

De quien se embarazó y ahora le quiere decir que para el mes de abril se convertirá en papá , según las imágenes de un ultrasonido que mostró en su TikTok.

Pese a que tuvieron romance, esta joven asegura que no conoce mucho del chico. En su clip menciona que solo sabe, aunque no está segura, que él trabajaba en un centro comercial en Escocia.

Ha sido tal la fama que ha cobrado este caso, que Sarah ya fue entrevistada en varios medios como The Sun, donde ha declarado:

Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que intentar encontrarlo”.

Sarah-Jayne Snow