Motivaciones fregonas, y privilegiadas. Le prometió un carro a su hija si dejaba al novio y pues ¿qué modelo pidió?

En TikTok, la usuaria Vanessa Murillo compartió un video del carro que su papá le regaló después de haber dejado a su novio.

Porque “ los padres siempre tienen la razón ”, la chica abrió su corazón mostrando el antes y el después de esta decisión.

Al parecer, el susodicho le hacía mucho daño y con tal de no verla sufrir, su papá le prometió un carro si lo dejaba.

Así, de una foto con los ojos llorosos, pasó a otra en donde luce radiante y ya ni se acuerda del cucaracho, pues ahora cuenta con un Mazda blanco .

El video muestra el momento en que su papá le quita el moño a su carro nuevo y a ella posando delante con sus llaves.

Lo mejor es que el clip está musicalizado con la canción “Yo todo lo soy” de Alfredo Olivas.

Le prometió un carro a su hija si dejaba al novio y pues ya ni quién se acuerde del cucaracho que la hizo llorar.

La historia fue compartida en TikTok por Vanessa Murillo, protagonista de la ya muy aplaudida decisión.

Su video cuenta más de 6 millones de reproducciones y más de 2 mil comentarios en donde celebran que el papá haya podido cumplir la promesa.

Lo anterior, porque aunque su solución no es típica pues no todos cuentan con las mismas posibilidades, su hija ahora luce contenta.

A continuación algunos de los comentarios más destacados:

“Yo lo dejaría hasta por una bici”.

“Sólo los papás con dinero, otros no”.

“Mi papá me dijo que si no lo dejaba me desheredaba, y así fue que lo arranqué de mi vida”.

“No mereces menos, y menos teniendo un papá así”.

“Llorando, pero en el carro”.

“Mi mamá me prometió pagarme el gym y los suplementos un año entero, y aquí ando en el gym”.

“Me faltaba esa motivación”.

“¿Por qué yo no tengo a nadie que me salve?”