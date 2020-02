Una joven le pidió a su novio una semana de regalos con motivo de San Valentín.



Personas seguras, y Chantal Blakey, una chica de 22 años residente de Blackpool, Inglaterra, que exigió a su prometido una semana de regalos por más de 60 mil pesos con motivo de San Valentín.

Para ello, la joven con enormes expectativas sobre el 14 de febrero elaboró una lista para que Joe Kyles la cumpliera al pie de la letra. Vamos por partes, primero lo sencillo, en ella incluyó su desayuno favorito en la cama , una tarjeta con un mensaje largo y efusivo, un bombardeo de flores...

Cenas, joyas, flores, lencería, todo lo que pidió en regalos

Ahora lo más caro, también pidió joyas de diamantes, lencería, zapatos de diseñador, una comida casera de tres platos y un fin de semana en un hotel de cinco estrellas, por mencionar algunos. Todo sumó un total de 2 mil 500 libras esterlinas ( 60 mil 482 pesos ).

"Desde que era una niña San Valentín ha sido mágico para mí. En otras ocasiones mis novios me obsequiaron chocolates y cenas en un KFC. Yo no podía creer cómo no entendían lo importante que era para mí" Chantal Blakey.

Para volver realidad el sueño de la exigente novia, Kyles se anticipó durante algunos meses trabajando turnos extra y ahorrando lo más que pudo con tal de convertirse en el caballero andante que Blakey espera. Esto, porque según contó la chica a The Sun, anteriormente terminó con otros hombres que no hicieron el esfuerzo suficiente por complacerla en San Valentín.

Un San Valentín perfecto y una linda pareja

Hoy en día la pareja de enamorados decoran su casa cada año para vivir realmente el espíritu de cupido, y pese a las bromas de Joe a Chantal por su encanto ante el Día del Amor y la Amistad, la realidad es que ha sabido adecuarse a lo que para su chica es valioso.