Durante una entrevista en radio, la nueva bailarina de Sonido Pirata, La Pompis fue llamada la “novia de México”, título que se le dio a la actriz de 78 años, Angélica María.

Y es que tras romperla bailando con el Medio Metro, La Pompis se hizo uno de los personajes más virales y queridos por los usuarios en redes sociales.

Sin embargo, en contra de sus gustos y entre risas, Paula Jasso de 31 años -nombre real de La Pompis- se siente una rompecorazones con sus nuevos y múltiplos pretendientes.

El día lunes 27 de febrero de este 2023, luego de bailar con Medio Metro, La Pompis de Sonido Pirata acudió como invitada al programa ‘La Ke Manda Radio y TV’.

Durante su entrevista, La Pompis fue cuestionada sobre cómo lidia con todos sus nuevos pretendientes y novios de las redes sociales.

Y es que debido al “respeto y admiración que despierta en redes sociales, el Doctor Corazón cuyo nombre real es Martín Salazar, mencionó que a la bailarina se le considera “la novia de todos”.

En este sentido, aclaró el conductor del programa, Cris Padrino, La Pompis sería la novia de todo México y eso es debido a su viralidad cómo una de las mujeres más reconocidas.

Incluso, mencionó el conductor, la bailarina le quitaría “la chamba” a las llamadas novias del país y actrices de renombre, como en su momento lo fue Angélica María.

Por su parte, La Pompis se dijo una rompecorazones y aseguró que lo más importante para evita conflictos era la “confianza”.

“Me dirían la rompecorazones, me queda esa canción de ‘Rompe corazones’ (de Daddy Yankee), pero no me gusta”

Paula Jasso, La Pompis