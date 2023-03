El haber tenido gemelos ha resultado una alegría y un problema al mismo tiempo a esta mamá, quien tras varios días de nacidos, no ha podido reconocer a sus hijos.

A través de Twitter, la usuaria Sofi Rodríguez declaró que no puede reconocer a sus gemelos en ningún aspecto posible.

Han transcurrido 45 días desde que nacieron y el problema es tal, que incluso ha tenido que ir a la policía solicitando ayuda.

Esto para que le tomen las huellas dactilares a cada uno, esperando que en los datos del Registro Civil aparezca quién es quién de sus dos hijos.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

No identificar a los gemelos hace que no se pueda seguir la historia clínica de los niños

Más allá de lo curioso que puede ser que una mamá no reconozca a sus gemelos, para Sofi Rodríguez esto no se queda en la mera anécdota en internet.

Y es que no poder identificar a sus gemelos hace que le sea imposible seguir la historia clínica de cada uno de estos.

No es que estén enfermos; pero no puede darle una continuidad a los cuidados iniciales de sus hijos recién nacidos.

Pues no sabe qué se le ha administrado a cada uno .

Como ejemplo pone que vacunaron dos veces a uno de sus hijos y le están haciendo estudios; sin embargo, no saben cuál de ellos es el que recibió la doble inyección.

Madre no puede diferenciar a sus gemelos (Especial)

Buscan solución para identificar a los gemelos y seguir los estudios

No sólo Sofi Rodríguez está teniendo problemas para identificar a sus gemelos, todos los lugares donde ha solicitado ayuda no han funcionado.

La policía no le pudo ayudar a identificar a los gemelos, pues aunque ya tienen sus huellas dactilares, no están en el sistema porque no han cometido un delito.

O bien, hecho un trámite gubernamental.

Su pediatra tampoco ha podido identificar quién es quién, de ahí que se haya confundido al momento de vacunarlos.

Curiosamente ese error ha hecho que de momento haya un diferenciador en los niños, pues los distinguen gracias a la doble cicatriz de la inyección.

