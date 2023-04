Galilea Montijo, tiene una gemela perdida en TikTok y los usuarios de la red social aseguran que, efectivamente, son completamente idénticas.

Y es que es común escuchar que todos nosotros tenemos algún doble en alguna parte del mundo, fenómeno al que se le conoce como doppelgänger.

Pero en el caso de Galilea Montijo -de 49 años de edad- su gemela fue encontrada en la plataforma TikTok.

Haciendo que el increíble parecido entre ambas haga dudar a cualquiera de quién es quién.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

TikTok tiene a la gemela de Galilea Montijo

La usuaria de TikTok que es idéntica a Galilea Montijo, está registrada en la red social con el nombre de Crimar González (@crimalglez).

Por lo que contó esta mujer a través de un video que recientemente subió a su perfil, desde siempre le han hecho saber el gran parecido que tiene con Galilea Montijo.

Sin embargo, ella parecía no creer lo que constantemente le decían, hasta que vio una foto del día de su boda, misma que compartió con sus seguidores.

Quienes confirmaron el parecido de esta usuaria con Galilea Montijo, pues muchos creyeron que la foto de la boda estaba mostrando a la conductora de televisión.

TikTok comprueba si se encontró con la gemela de Galilea Montijo

Desde que una usuaria de TikTok compartió el gran parecido que tiene con Galilea Montijo, más usuarios de la plataforma llegaron a confirmarlo.

El video tuvo un gran alcance dentro de la plataforma, donde más usuarios visitan su perfil para constatar por ellos mismos que se trata de la gemela de Galilea Montijo.

Por lo que en videos pasados, en los cuales comparte con sus seguidores algunos momentos de su vida, cada vez son más los comentarios que reafirman su parecido con Galilea Montijo.

“Es que yo ya no sé quién es quién”; “¿Neta no eres la Gali?”; “Vine a comprobarlo y no lo creo”, escribieron en el TikTok de la gemela.