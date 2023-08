Este 8 de agosto es el Día del Gato, pero no todo el mundo la está pasando bien; como esta dueña que casi pierde un ojo por culpa de su mascota.

Esto lo vimos en un video de la cuenta de TikTok “@cleothecitykitty”, donde vemos a la gatita Cleo darle un arañazo a su dueña cuando le dio un beso.

Al principio todo parecía normal, hasta que la mascota soltó el golpe, pegando de lleno en el ojo y provocando una rasgadura.

La dueña menciona que debido a esto, perdió la vista de manera parcial en el ojo afectado.

Todo esto sucedió hace varias semanas, mucho antes de la celebración del Día del Gato.

La dueña logró recuperar su vista para este Día del Gato

En otro video en TikTok que la dueña subió previo a este Día del Gato, actualizó su estado de salud para todos los seguidores que estaban preocupados.

Mencionó que tardó 3 semanas en recuperar su visión al 100%, curiosamente para este Día del Gato.

Señala que tuvo suerte de que el golpe fuera superficial y Cleo no le hubiera clavado sus garras en el ojo.

No obstante, ya aprendió que no debe de molestar a su mascota cuando esta no quiere que se le acerquen.

Aún así, declara que sigue amando a su gatita de la misma manera que antes del accidente.

Es importante recordar el temperamento de los felinos en el Día del Gato

El caso de la dueña de Cleo y su testimonio en TikTok no es algo aislado en este Día del Gato, se sabe que los felinos tienen un temperamento particular.

Algo que pocas veces se menciona, incluso en este Día del Gato, es que los felinos pueden atacar a sus dueños sin razón aparente.

A diferencia de otros animales, los gatos son bastante temperamentales y no les gusta que los estén molestando de manera continua.

Incluso si el gato está tranquilo y la persona no tiene malas intenciones, puede pasar lo de Cleo y su dueña.

Es por ello que muchos veterinarios recomiendan a los dueños de gatos que no los besen o no lo hagan constantemente.

Pues algunos gatos interpretan este acercamiento como un signo de amenaza y no tienen empacho en atacar, a pesar de que sea un conocido o conocida.