Te revelamos todo lo que debes saber sobre los eventos astronómicos de noviembre de 2026 que podrán verse en México; la Luna del Castor y un desfile planetario están entre lo más destacado.

El mes de noviembre tendrá en el cielo diversos fenómenos siderales. Acá el calendario:

Luna en Cuarto Menguante: 1 de noviembre

Lluvia de estrellas Táuridas del Sur: 4-5 de noviembre

Luna Nueva: 9 de noviembre

Desfile planetario Mercurio, Venus, Marte y Júpiter: 13 de noviembre

Luna Cuarto Creciente: 17 de noviembre

Lluvia de estrellas Leónidas: 18 de noviembre

Conjunción Marte, Júpiter y Régulo: 22 de noviembre

Luna del Castor: 24 de noviembre

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Luna en Cuarto Menguante

El 1 de noviembre está programada la Luna en Cuarto Menguante con una distancia de la Tierra de 372 mil 555 kilómetros en dirección de la constelación de Cáncer.

Durante el evento astronómico, solo el 50% de nuestro satélite natural es visible desde la Tierra.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Lluvia de estrellas Táuridas del Sur

Durante el 4 y 5 de noviembre se dará el punto máximo de la lluvia de estrellas Táuridas del Sur. Su actividad será moderada.

El cometa responsable del fenómeno es el 2P/Encke.

Lluvia de estrellas ( Prokhor Minin / Unsplash )

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Luna Nueva

Para el 9 de noviembre se tendrá la Luna Nueva. En esa fase, nuestro satélite se encontrará exactamente entre la Tierra y el Sol.

Dicha alineación provoca que la cara visible de la Luna permanezca en oscuridad.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Desfile planetario Mercurio, Venus, Marte y Júpiter

El desfile planetario de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter será el viernes 13 de noviembre.

La mejor hora para ver este evento astronómico será durante la madrugada.

Sistema Solar (Unsplash)

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Luna Cuarto Creciente

La Luna Cuarto Creciente se hará presente el 17 de noviembre con una distancia de la Tierra de 397,525 kilómetros.

Se trata de una fase lunar que ocurre cuando la Luna completa una cuarta parte se su órbita alrededor de nuestro planeta.

Luna cuarto creciente (Michael / Unsplash )

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Lluvia de estrellas Leónidas

Para el 18 de noviembre se verá en México la lluvia de estrellas Leónidas con una tasa observable de 15 meteoros por hora; su radiante esta en la constelación de Leo.

El cuerpo responsable del evento astronómico es el cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Lluvia de estrellas (UNSPLASH)

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Conjunción Marte, Júpiter y Régulo

El 22 de noviembre, los planetas Marte y Júpiter formará un triángulo con la estrella Régulo.

Se ubicarán en dirección a la constelación de Leo.

Marte (Unsplash)

Eventos astronómicos de noviembre 2026 en México: Luna del Castor

El martes 24 de noviembre veremos la Luna del Castor. Se trata de una una superluna, lo que significa que nuestro satélite estará en su punto más próximo a la Tierra.

La Luna llena de noviembre debe su nombre a los pueblos nativos de Norteamérica, ya que durante esa época los castores se preparaban para el invierno.