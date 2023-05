Vía TikTok, se ha difundido un video mostrando cómo celebraron Día de las Madres en Coppel; hubo cantante y hasta una tragedia inesperada que sacó carcajadas.

El mencionado clip fue compartido por el usuario de TikTok, @amiirgerardo, quien captó todo lo que ocurrió por el Día de las Madres en una sucursal de Coppel.

Y es que en menos de 20 segundos el video de TikTok muestra un concierto en vivo y un epic fail que ha sorprendido a todos los usuarios en este 10 de mayo.

Día de las Madres en Coppel (@amiirgerardo / TikTok)

Día de las Madres en Coppel con cantante termina en tragedia inesperada; ya es viral en TikTok

En el video de TikTok del Día de las Madres en Coppel se aprecia a unos empleados de la tienda departamental recibiendo de la mejor manera a sus clientas el 10 de mayo.

Las imágenes muestran a una trabajadora de Coppel cantando el clásico de esta fecha “Señora, señora” de Denisse de Kalafe.

Junto a sus compañeros-que hacen pasillo y levantan las manos- esta mujer lo da todo para interpretar la canción del Día de las Madres.

Sin embargo, mientras la empleada de Coppel canta, una colega arruina la situación, ya que por saludar a una de sus compañeras que estaban ahí, le tira su vaso de café.

Esto provoca, según lo que capta el TikTok, las carcajadas de algunos trabajadores de Coppel, aunque la cantante de “Señora, señora” ni se inmuta.

Aplauden que cantante del Día de las Madres en Coppel siga pese a que le tiraron café

Los usuarios en TikTok que vieron el clip de la tragedia del Día de las Madres en Coppel tuvieron diversas reacciones.

Muchos aplaudieron el hecho de que la cantante no se inmutara aunque hayan tirado un vaso de café y siguiera interpretando “Señora, señora” de Denisse de Kalafe.

“Eso es una artista de verdad! No importa lo que pase the show most go on” “A una de aquí la van a despedir a una de aquí”.