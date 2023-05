Una mujer fue tachada de interesada y clasista cuando compartió un video en TikTok en el cual exponía los estándares que debe tener un hombre para poder salir con ella.

La usuaria que empezó a generar polémica con sus opiniones está registrada en TikTok como “La morra valiente” (@la.morravaliente).

Todo el debate se generó con un primer video en el cual explícitamente daba a entender que ella jamás tendría una segunda cita con un hombre que haya pedido dividir la cuenta.

De inmediato los usuarios de la red social dividieron sus opiniones a favor y en contra de esta mujer, iniciando un debate en torno al tema.

Mujer explica sus estándares y genera debates y críticas en redes sociales

Posteriormente esta mujer subió un segundo video a modo de respuesta por las críticas que recibió en su primer video, pues la cuestionaron por no salir con “ hombres sin dinero”.

Al respecto, esta usuaria de TikTok alegó diciendo que, efectivamente, ella jamás saldría con un hombre sin dinero, que le pide dividir la cuenta o que no la lleve a lugares caros.

Esto porque ella está espera a que le paguen todo y que le den los lujos a los que la acostumbró sus últimas relaciones.

Porque, de acuerdo con esta mujer, es el valor que ella misma se da y no espera que nadie le dé menos que eso.

Del mismo modo que con el primer video, la usuaria generó una gran polémica por sus comentarios.

Y si bien había usuarios que la apoyaban, muchos otros también volvieron a criticarla.

Sobre todo porque se desgastaba diciendo todo lo que espera de un hombre, pero jamás se detuvo a decir qué es lo que ella ofrece en una relación.

Mujer explica sus estándares y genera debates y críticas en redes sociales (TikTok | Captura de pantalla)

Igualmente algunos usuarios resaltaron el hecho de que las opiniones de esta mujer podrían resultar hasta clasistas.

Pues incluso hubo quien le señaló que no había necesidad de ofender a las personas que no compartían estas ideas o que no cumplían con estos estándares.

Mujer explica sus estándares y genera debates y críticas en redes sociales (TikTok | Captura de pantalla)

No es la primera polémica que genera esta mujer en redes sociales

De acuerdo con algunos medios de comunicación, esta no sería la primera vez que la cuenta de “La morra valiente” genera polémica en las redes sociales.

Esto porque al parecer también se trata de una marca de ropa que se ha dedicado a lucrar con el movimiento feminista.

Pues fue a finales de 2022 que la marca de ropa lanzó una serie de productos con frases como “México feminicida” y “Las niñas no se tocan”.

Algo que de inmediato generó indignación, pues señalaron que estaban haciendo dinero a costa del dolor ajeno.