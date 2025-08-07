Aquí te compartimos algunas recomendaciones para evitar las chinches en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Y es que en redes sociales, un video viral está pidiendo respuestas a Ocesa luego de haber hallado chinches en los baños.

Chinches en Estadio GNP Seguros (especial)

Con este video viral piden respuestas a Ocesa por las chinches en Estadio GNP Seguros

En redes sociales, los internautas están pidiendo respuestas a Ocesa luego de que un video viral expusiera chinches en el Estadio GNP Seguros.

Y es que luego de que el Estadio GNP Seguros asegurara en su cuenta oficial de Instagram que este fue un “año de récords”, fue cuestionado sobre la plaga de chinches.

Sin embargo, el recinto operado por Ocesa no dio respuestas a estas acusaciones y críticas relacionadas con su remodelación.

Pues cabe mencionar, las chinches habrían comenzado a aparecer tras la reapertura del anteriormente llamado Foro Sol.

“Dicen que hay chinches”, “¿las chinches son parte del festejo?”, “los fans las llevaban” y “no es propiamente que el GNP las tenga, alguien las llevó” fueron algunos de los comentarios.

En cuanto a la plaga, esta fue expuesta en el video viral en TikTok del usuario identificado como ‘El tan Novio’ -@eltannovio-, quien muestra a uno de estos animales en el baño.

Sin embargo, algunos internautas aseguraron que no sería totalmente culpa del recinto, sino de la cantidad de eventos y sus miles de asistentes.

Por lo que para el control de la plaga de chinches, le recomendaron al Estadio GNP Seguros realizar una ‘aspersión general’ al final de cada evento.

¿Cómo evitar las chinches en Estadio GNP Seguros?

Debido a que Ocesa no ha dado respuesta al video viral exponiendo chinches en el Estadio GNP Seguros, aquí te compartimos algunas recomendaciones para evitarlas: