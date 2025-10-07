Jaime Maussan de 72 años de edad, celebró el logro que la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) obtuvo captando al objeto interestelar 3I/ATLAS.

Con imágenes que prueban al 3I/ATLAS en el sistema solar, siendo Jaime Maussan quien celebró el logro captado entre el 1 y 7 de octubre, que reta a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS cerca de Marte

El periodista Jaime Maussan compartió un post de ESA, quien publicó las primeras imágenes obtenidas del 3I/ATLAS, un cometa interestelar en el sistema solar que se marca en el calendario astronómico del mes.

Con ayuda del Orbitador de Gases Traza ExoMars (TGO, por sus siglas en inglés) y la nave Mars Express, la Agencia obtuvo imágenes que los amantes del espacio agradecen.

La Agencia Espacial Europea @esascience publicó sus primeras imágenes del objeto interestelar #3IATLAS.



Entre el 1 y el 7 de octubre, el Orbitador de Gases Traza ExoMars (TGO) y la nave espacial Mars Express de la ESA dirigieron su mirada hacia el cometa interestelar 3I/ATLAS ,… pic.twitter.com/Vnx3jd0i8a — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) October 7, 2025

Ahora no se trata de eclipses por venir, pues según lo explicado se trata de un seguimiento que ESA hizo entre el 1 y 7 de octubre, captando a 3I/ATLAS, un cometa interestelar que en ese momento se encontraba cerca de Marte.

La observación de 3I/ATLAS se logró a 30 millones de kilómetros de distancia, dejando un halo de gas y polvo que tiene el cometa en su núcleo.

Aunque ya hay imágenes del cometa 3I/ATLAS, científicos siguen investigando acerca de este cometa que pasó por Marte en busca de comprender “de qué está hecho”, además de seguir su comportamiento cerca del sol.

La apreciación de 3I/ATLAS por primera vez por la NASA ha desatado el debate entre la Administración y científicos, quiénes consideran que el cometa no es común como se asegura, por ello el seguimiento constante de este en el sistema solar.