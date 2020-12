Don Manuel, el abuelito, reportó que alguien le robó a su perrita, la 'traviesa'

Recientemente se hizo viral un video en donde un abuelito en situación de calle pedía ayuda para que un veterinario atendiera a su perrita, la ' traviesa ', ya que no quería comer. En ese momento parecía que la historia había tenido un final feliz pues el usuario de TikTok 'Chemanimals' revisó a la cachorra y hasta le puso la vacuna que le faltaba.

Sin embargo, apenas el video se viralizó, ocurrió una tragedia. Resulta que a Don Manuel le robaron a su perrita y nuevamente pide ayuda pero para encontrarla. Así lo reportó 'Chemanimals', quien en redes sociales manifestó su indignación al respecto.

A través de TikTok, el joven informó que el abuelito estaba buscando a 'la traviesa' y que estaba desesperado, así que solicitó el apoyo de sus seguidores para dar con la ubicación de la perrita compartiendo el video debido a que Don Manuel se encuentra muy triste porque la cachorra es parte de su familia .

"Me duele mucho el comportamiento de la gente, ¿por qué hacen esto si él la cuida bastante bien?" 'Chemanimals' en TikTok.

Y es que, desde que surgió el primer clip, algunos internautas opinaron que la perrita seguramente no estaba en muy estado de salud porque no podía seguir el mismo estilo de vida del abuelito; es decir, viviendo en situación de calle y con muy poco alimento. Pero 'Chemanimals' dejó claro de que no se necesitaba de mucho para cuidar a un animal, pues Don Don Manuel la tenía muy bien atendida .

Aquél día que el joven y el abuelito se conocieron incluso llevaron a la perrita hasta Mundo Zafari, donde el veterinario de Culiacán observó a la 'traviesa' y dijo que realmente se encontraba bien, por lo que procedió a vacunarla y alimentarla , además de que le obsequió una bolsa de comida para cachorros, un lindo collar morado y una chamarra de motociclista para que no pasara frío.

En consecuencia, mientras que la perrita aparece, Don Manuel tendrá la oportunidad de visitar a algunas de las mascotas que viven en Mundo Zafari para que de este modo no se sienta tan triste por no tener a su mejor amiga junto a él.