A los hombres les encanta que Zoe Noir los domine y seduzca con la mejor indumentaria.

Tiene 28 años, dejó su carrera en bienes raíces cansada de un horario laboral y gana 500 libras (13 mil 708 pesos) por hora. Ella es Zoe Noir, la dominatriz más famosa del mundo con la indumentaria más espectacular que se puedan imaginar.

Todo comenzó cuando se inscribió en un sitio de bondage y dos días después ya estaba recibiendo su primer depósito, de parte de alguien que le pedía que lo maltratara. Y aunque no tenía de idea de cómo hacer el BDSM , simplemente se lanzó al ruedo y le salió medianamente bien.

Zoe, la dominatriz que goza de mandar a los hombres

Con el tiempo se fue especializando y para 2016 dejó su segundo empleo para convertirse en dominatriz de tiempo completo, así que comenzó a tomar clases y pedir consejos de expertas. Nunca tuvo problemas con el qué dirán gracias a que tuvo una madre con pensamientos abiertos que le inculcó la conexión entre la mente y el sexo.

De allí en adelante ya nadie pudo pararla. Le fascinó la dinámica entre un dominante y un sumiso , y más aún gracias a su personalidad, su interés en el comportamiento humano y la conexión entre el cerebro y la sexualidad. "No me sorprendió la idea de mandar a un hombre, me gusta, me acostumbré a ello", cuenta.

Y agrega: "La gente piensa que odiamos a los hombres. Esto no puede estar más lejos de la verdad. Sólo me gusta ponerlos en posiciones incómodas donde pueden perder la sensación de control por un corto período de tiempo". Eso sí, los únicos varones con los que no lo practica, son sus parejas.

Zoe Noir también da clases a otras mujeres para convertir a cada una en la mejor dominatriz con quien cualquier persona pueda encontrarse. A ellas les aconseja que incluso estando en situaciones de dolor físico o tortura, siempre tengan la confianza de que lo están haciendo bien y de que portan la indumentaria ideal.