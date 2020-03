La ex actriz porno y el exfutbolista vivieron un caluroso encuentro.

El exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como 'Zague' o 'Zaguinho', sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video con Mujer Luna Bella, la ex actriz porno más buscada de México.

El clip en el que se les ve juntos fue compartido en la cuenta de Twitter de la también Dj, que ahora se prepara para iniciar su carrera como cantante, dejando atónitos a sus fans debido a la explosión del encuentro entre dos figuras del erotismo agudo.

En las imágenes se aprecia a ambas personalidades saludándose tras un breve choque en Televisa, a Luna Bella impresionada por al altura (todavía no hemos llegado al punto donde hablamos del tremendo miembro del exfutbolista, no se emocionen, aquí como en el sexo, primero el previo) de Zague y a este viendo fijamente a la cámara mientras envía saludos a los 'lunaticos'.

"Aquí con un amigote... ¡Súper alto, eh! con mi amigo Zague!" Mujer Luna Bella.

Repetimos, no sabemos en qué estaría pensando la regiomontana pero si también ella quedó sorprendida con el tamaño de Zague , significa que los rumores son ciertos. Nos referimos a su altura, no sean mal pensados.

Ok, no. La realidad es que sí, el encuentro generó miles de comentarios con respecto al video íntimo que puso en el ojo del huracán al ahora comentarista de deportes, y de donde le surgió la fama de estar muy bien dotado . Así que los internautas no dejaron pasar la oportunidad de preguntar si acaso realizarán una colaboración juntos.

Pero la cosa es que ni la estrella XXX ni Zague han confirmado si están trabajando juntos y tampoco han brindado pistas sobre el por qué del encuentro. Lo que sí es que usuarios de redes sociales llenaron sus perfiles con comentarios sexosos generados del video entre ambos.