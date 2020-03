YouPorn ofrece presentar los filmes seleccionados para Cannes 2020

Debido a que se pospuso el Festival de Cannes 2020 por la crisis del coronavirus, YouPorn, ofreció presentar los filmes seleccionados para competir.

Uno de los eventos afectados por la crisis del coronavirus, fue el Festival de Cannes 2020; planeado para realizarse en mayo de este año, tuvo que ser pospuesto hasta nuevo aviso. Ante esto, apareció un inesperado salvador, YouPorn, que ofreció subir todas las películas de la selección oficial.

YouPorn Cannes Especial

Charlie Hughes, vicepresidente de YouPorn, dio a conocer que le mandó una carta a Pierre Lescure, presidente del Festival de Cine de Cannes, donde ofrecían su plataforma para presentar todas las películas que estarían en el festival.

Esto con el fin de que el público pudiera verlas y no se perdiera la esencia del evento cinematográfico; no sólo eso, le aseguraron que crearían una sección especial para Cannes, para que así este contenido no se mezclara con su oferta de videos pornográficos.

Cannes rechazó la oferta de YouPorn

No sabes si fue por seguir el juego o como una declaratoria seria; pero Pierre Lescure respondió de manera casi inmediata a la carta de YouPorn, señalando que la organización del Festival de Cannes agradecía el interés; pero que tenían que rechazar la oferta.

Señalando que mantendrán sus planes como fueron establecidos originalmente, aunque el evento se tenga que llevar a cabo meses después de lo que se esperaba. Aún así, la oferta se mantiene por si cambian de opinión.

Hay que mencionar que YouPorn ya ha tenido filmes de otros géneros más allá del pornográfico, aunque no de manera "oficial", por decirlo de alguna manera; usuarios han subido trailers de videojuegos, películas de Marvel e incluso partidos de futbol.

A veces a manera de broma, otras con el fin de distribuir contenido restringido y muchas otras por el simple placer de hacerlo. Ya veremos si al final Cannes acepta compartir espacio con Riley Reid, Marica Hase, Luna Bella y los videos viejos de Mia Khalifa.

Con información de The Playlist.