La sexóloga Fortuna Dichi explica las razones por las que una relación no funciona.

Para que una relación funcione se necesitan tres proyectos de vida; dos personales y uno en común. Con base en esto, la sexóloga Fortuna Dichi explicó en entrevista para radio las razones por las que las relaciones no funcionan y las personas sufren tanto con la idea del amor como un cuento de hadas.

El "vivieron felices para siempre" es lo más alejado de la realidad porque entonces, ¿dónde queda lo demás? Pocas películas o series nos muestran el after , todo lo que ocurre cuando por fin los enamorados logran estar juntos. La convivencia diaria, los hábitos del otro, lidiar con sus creencias, sus gustos personales y su idea de crianza con respecto a los hijos.

Y vivieron felices para siempre... jamás

Todo lo que no se ve después. Descubrir si tu pareja es conformista, que no le gusta levantar nada en la casa, que prefiere quedarse solo antes que visitar a tu familia. Todo aquello que debiste averiguar antes de casarte pero como no lo hiciste, ahora debes "aguantarte".

"Siempre estamos a tiempo de replantear las creencias con las que venimos, pero para eso es necesario saber qué es lo que me da felicidad a mí y qué me da felicidad como pareja" Fortuna Dichi, sexóloga.

La especialista en pareja afirma que si una persona no tiene un proyecto de vida propio, difícilmente la va a armar en una relación, porque entonces estará buscando en esta todo lo que no puede darse por sí misma. Igualmente, como estará necesitada de amor, lo que ofrecerá será muy poco y todo el tiempo querrá recibir en las mismas cantidades que da.

Cuando pides algo que para nada tienes

Este es el principal error de una vida en pareja, querer "cobrar" lo que damos. Un ejemplo: quizá en la casa uno de 70 por ciento y el otro sólo un 30 por ciento, pero en otros aspectos de la vida el que da un 30 por ciento en la casa de el 70, y viceversa. Nunca, pero nunca debes estar cobrando eso que diste de más.

"Primero debes de ser feliz contigo mismo. Si quieres todo eso, debes dar el ejemplo. No le puedes pedir a la vida algo que no conoces o no sabes cómo se maneja" Fortuna Dichi, sexóloga.