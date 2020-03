Videos porno con temática "violación" proliferan en PornHub

El porno, en su mayoría hecho ex profeso para hombres, incita a la violencia de género.

Dado que la industria XXX es mayoritariamente manejada por hombres, tanto en el área de producción y dirección como de consumo, en su mayoría generan violencia de género. Es por ello que atendimos a la denuncia efectuada por más de 500 mil personas que exigen el cierre de PornHub e investigamos cuáles son los videos porno que más la fomentan en México.

Violencia de género en el porno. Tomada de PornHub.

Dentro del portal de contenido "para adultos" existe una sección en donde puedes acceder a los clips más vistos y elegir el país que te interesa. Al dar clic en México, lo primero que aparece son cintas de incesto, en su mayoría incitado por hombres. Algunos títulos de ejemplo son "Follando a mi hijastra antes del trabajo" y " Follando a mi hermanastra borracha ".

Videos porno que fomentan violencia de género en México

Muchos parecidos que por principio de cuentas, legitiman la violencia de agredir a una mujer, aprovechándose de que no se encuentra en sus cinco sentidos, pero también perpetúan el estereotipo de que son los hombres quienes deciden cuándo, dónde y con quién tener relaciones sexuales, dejándola a ella en el papel de objeto sexual siempre a su merced.

El porno violento en México. Tomada de PornHub.

Ahora, pensando en que todas las búsquedas en español pueden en su mayoría ser consumidas por mexicanos, al lanzar la palabra " violaciones ", es preocupante el resultado que arroja. Ponemos como ejemplo los siguientes encabezados: "Prostituta callejera es asaltada en una violación grupal", "Violación legalizada" y "Acampada y violación a su amiga".

Estas películas no sólo repiten lo mencionado arriba, sino que también mantiene la errónea idea de que si la mujer lleva vestimenta (escote, mini falda, etc.) entonces desea tener relaciones sexuales o está lanzando una invitación a que esto ocurra. La prostitución no forzosamente es una elección y la sexoservidora , inmersa en ella, no tiene la opción de decidir cómo desearía hacerlo.

Porno violencia / abuso de menores. Tomada de PornHub.