En PornHub, la búsqueda lanza unos 112 videos explícitos con contenido relacionado al coronavirus.

Eso es no temerle a Dios, o al virus. La fiebre que rodea al COVID-19 también llegó al mundo XXX con varias películas porno "educativas" del COVID-19, y muchas más simplemente explícitas relacionadas al tema.

Son distintas las plataformas que ya cuentan con diversas cintas cuyos títulos van desde "Pacientes con coronavirus follan en sala de cuarentena ", hasta "MILF en cuarentena se deja follar por el médico". Por lo menos en PornHub, la búsqueda lanza unos 112 videos.

Cinta porno-educativa del coronavirus. Captura de PornHub.

Lanzan películas porno del coronavirus

Algunos de ellos los que pretenden explicar el uso del cubrebocas, y otro, que fue publicado mucho tiempo atrás, muestra a enfermeras con máscaras faciales haciendo un juego de roles. Pero hay uno en particular, llamado COVID-19 Coronavirus: Horny Slut Has Use Use Protection Out Outbreak!

"Creo que la gente se siente atraída por el porno del coronavirus de la misma manera que las personas que tienen miedo a su sombra, se apegan a las películas de terror: todos estamos buscando algo que nos hagan cobrar vida" Alex Hawkins, portavoz de xHamster.

Este muestra a la estrella porno saltando a la puerta de su casa y siendo detenida por un joven que le advierte no dar un paso más y comienza a explicarle de qué va el coronavirus para posteriormente ofrecerle un cubrebocas y colocárselo cuidadosamente.

Película porno con temática de coronavirus. Captura de PornHub.

¿Por qué la gente busca porno del coronavirus?

El objetivo principal del clip compartieron de forma gratuita, fue ayudar a informar a los espectadores sobre el uso adecuado de la máscara y cómo se propaga el virus, así como la importancia de usar protección durante las relaciones sexuales .

Alex Hawkins, portavoz de xHamster, explica por qué a la gente le llamaría la atención algo así: "COVID-19 es algo que trae miedo y misterio a casi todos en el mundo en este momento. Necesitas poder sentir algo, y qué mejor manera de hacerte sentir que la crisis global en la que todos estamos en lo correcto".