FOTOS: Retrata a sus amantes con una cámara en su vagina

Lessnau usa la fotografía como una forma de curación que la pone en contacto con su propio cuerpo.

Por extraño que parezca, Dani Lessnau retrata a sus amantes con una cámara estenopeicas que coloca en el interior de su vagina minutos antes de un encuentro privado. Según dice, usa este método para capturar la intimidad.

Pero la fotografía es para ella una forma de curación que la pone en contacto con su propio cuerpo como un recipiente para la creación. Cuando la cámara está dentro, necesita mantener la respiración para que no se mueva y pueda hacer las fotos.

Ella retrata a sus amantes gracias a la cámara de su vagina

"Necesité hacer un trabajo de concentración con la respiración y, gracias a ello, se convirtió en un elemento activo en el proceso. La única parte más pasiva era la de mantener una posición concreta y desarrollar una relación con el silencio ", cuenta Lessnau a Dazed.

Con respecto a la cámara, eligió la estenopeica dado que es la casera más fácil de usar gracias a que no tiene lentes. Y de allí surgieron las preguntas... ¿por qué tanta zona se confort? ¿ por qué tantos límites ? Así que decidió que abriría las barreras para combatir los límites y permitir que todas sus zonas vulnerables encontraran un empoderamiento erótico.

Y agrega: "Cuando comencé este proyecto, me embarqué en un estudio de la fotografía y me sentí realmente atraída por la naturaleza erótica de las cosas donde lo espiritual y lo carnal se encuentran y se fusionan". Asimismo, cuenta que cada hombre le ofreció una distinta experiencia, pues algunos eran bastante tímidos, pero otros no tanto.