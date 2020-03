¿Te tocó solo o sola la cuarentena? Aquí te diremos cómo aprovechar este tiempo.

Si tú eres de esos que estando pasando solos la cuarentena, he de decirte que eres privilegiado. Claro que extrañas a tu familia o a tu 'significant other', o bueno ya, a tus amigos si no tienes pareja, es natural y no es para menos. Este aislamiento involuntario permite hace más las ausencias.

Pero piensa, tienes silencio y comodidades como una computadora o celular (esperamos que así lo sea) y puedes, sobre todo, pasar tiempo con tu vida íntima, así que uno de los beneficios es, además de ver porno sin que nadie te moleste, la masturbación. Sí, relaciones sexuales no paran, señores.

¿Solo en cuarentena? ¡Es el momento ideal para masturbarte!

Este es el momento ideal para estimularte, si tienes la posibilidad de pedir un juguete sexual en línea o ya cuentas con uno, enhorabuena, y si no, más abajo te dejaremos una guía para masturbarte con tus manitas todas preciosas.

Ahora bien, tienes que agradecer estar solo, eso hace que definitivamente tengas tiempo y paciencia con tu cuerpo para poder encontrar ese punto que tanto te hará explotar de placer. En el caso de las personas con vagina, les recomendamos una bala vibradora, un succionador de clítoris , y un rabbit.

En cuanto a las personas con pene, podría funcionar muy bien un masturbador y un vibrador. Pero iniciemos con la masturbación sin juguetes para mujeres: Con el dedo índice y el dedo medio, acaricia suavemente el clítoris y varía la presión y la velocidad. Hecho a la perfección, tus labios interiores y el clítoris se hincharán

Recostada en la cama, abre las piernas y levanta las rodillas. Coloca las plantas de los pies en la cama y penetra tu vagina con el dedo medio y el índice para simular la penetración de un pene. El dedo medio tratará de presionar los labios mayores mientras al mismo tiempo tu otra mano debe dar pequeños golpes al clítoris.

Para los hombres, no es totalmente necesario utilizar los cinco dedos, usa tres para la parte de arriba, y los dos inferiores para los testículos. A la mayoría de los hombres les gusta sentir presión durante la masturbación, pero recuerda que tienes entre las manos una de tus partes más sensibles de tu cuerpo, así que no te pases con la fuerza.