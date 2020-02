Que el sexo no termine en la primera eyaculación.



Sorpresa: el sexo no termina con la eyaculación de un hombre. Menos si ella no ha llegado al orgasmo. Así que olvídalo, pero si te pasa seguido eso de eyacular cuando no es urgente, además de aconsejarte visitar a un sexólogo, te damos algunos consejos para recuperar la erección después del primer round.

Ocurre que las relaciones sexuales no se centran en el pene, y por ende el final es sólo cuando los dos deciden que ya es suficiente, no cuando el hombre termina. Tampoco es forzoso que para este momento haya ocurrido un orgasmo , porque no siempre es así. Se trata de pasársela bien y divertirse con una carga de placer.

Recupera tu erección después del primer round



Lo primero que debes de entender es que por muchas técnicas que te brindemos, si llevas una alimentación rica en porquerías, nada más no lo vas a lograr. A lo que vamos es que todas las sustancias nocivas para el cuerpo van a retrasar una erección luego de eyacular; estas son, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, tomar café en exceso, etc.

Triste pero real, si sueles hacer ejercicio y eres una persona sana en cuestión de alimentos, recuperar la erección será mucho más sencillo dado que eso favorece el flujo sanguíneo. Y una erección no es más que cuando la sangre fluye al pene.

Manos a la obra, esto es lo que tienes que hacer



Claro que después de cada eyaculación debe haber un periodo de descanso, pero este puede reducirse si, primero, dejamos el miembro en paz y nos centramos en otras cosas que nos estimulen la vista, el oído, el olfato, etc. Tal vez un baile sexy, morderle las orejas, besarle el cuello , masturbarlo analmente.

Estas estimulaciones enviarán señales para que el miembro se levante, aunado al hecho de que el hombre debe estar bien hidratado, pues mientras más agua haya en el cuerpo, más líquido seminal creará. Entonces, quítate la presión y enfócate en seguir disfrutando el momento.