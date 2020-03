Si así dicen que soy mamona ( cosa que NO ES CIERTO ) imagínate cuando vaya al gym con @brisleth_1234 💁‍♀️✨



YA NO ME VA A SOPORTAR NADIE!!! 🐱🤭



¿Por qué son así? 😔💔 Lastiman mi corazoncito sociable. pic.twitter.com/vcKcxkB22Y