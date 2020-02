Aunque las causas pueden ser muchas, hay algunos comportamientos recurrentes en los infieles.

La mayoría de las personas no lo admiten en voz alta, pero un estudio realizado hace algunos años encontró que cerca del 98% de los hombres y el 80% de las mujeres, han tenido fantasías eróticas o románticas, al menos una vez, con alguien que no es su pareja. Sin embargo, esto no significa que todas cometan infidelidad.

Entonces, si la inmensa mayoría de las personas han pensado en otra personas además de su pareja, ¿qué es lo que hace que algunas cumplan la fantasía y otras no? ¿por qué las personas son infieles?

Aunque cada caso puede ser diferente, diversos psicólogos y sociólogos han determinado algunas características que parecen siempre estar presentes en una persona que ha decidido estar con alguien además de su pareja, sin que esta lo sepa: