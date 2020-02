Mikaela George hizo público el inicio de su carrera como actriz porno con el apoyo de su padre.

A sus 24 años, Mikaela George, la hija que Steven Spielberg y Kate Capshaw adoptaron en 1996, inicia su carrera como actriz porno con el apoyo de su padre, haciendo pública su decisión de sacar algún provecho del " animal sexual " que lleva dentro.

Personas inteligentes y ella. La chica ofreció una entrevista al diario The Sun luego de haber llevado una vida en completa discreción, antes de que cualquier video pusiera en riesgo el prestigio del cineasta que la convirtió en su sexta hija.

"Soy un animal sexual", dice Hija de Steven Spielberg

La elección del porno como carrera ha sido algo natural, cuenta, pues siempre ha sido una persona muy sexual y ya se cansó de de no poder capitalizar su cuerpo sólo porque algunas personas no se sienten cómodas al respecto. Asimismo, con este paso deja atrás todo el daño que le provocaron los abusos sexuales de los que fue víctima.

"También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien"

Mikaela George.

Pero la industria XXX no es le único lugar donde desea explotar su capital sexual, pues también quiere iniciarse como stripper en algún club para de este modo dedicarse a lo que realmente le apasiona y lograr su dependencia económica. Esto porque Steven Spielberg le proporcionaba una cantidad mensual para solventar sus gastos.

Ella es Mikaela George, la hija de #StevenSpielberg que anunció su carrera como actriz porno pic.twitter.com/kGb6EN441C — Stuff About Stuff (@chismeandstuff) February 20, 2020

Empoderada y transformada, Mikaela George

Cumplir sus sueños también la hace sentir empoderada, sobre todo porque planea satisfacer las fantasías fetichistas de otros en solitario, sin tener que mantener relaciones sexuales con actores frente a las cámaras y respetando a su prometido, Chuck Pankow, de 47 años.