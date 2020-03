La ex actriz porno reveló en una historia de Instagram que el coronavirus ha arruinado su vida.

Ante el avance del Covid-19 en el mundo, la ex actriz porno más famosa de la web, Mia Khalifa, se expresó molesta acerca de lo mucho que le irrita el pánico que siembra el virus, preocupando a sus seguidores acerca de un presunto contagio.

"El coronavirus arruinó mi vida", escribió en su cuenta de Instagram refiriéndose a la suspensión de la próxima temporada de la Liga Nacional de Hockey, deporte que como bien se sabe, es fan número uno junto con su prometido Robert Sandberg, con quien asiste frecuentemente a los partidos.

Mia Khalifa está en pánico por el coronavirus



Así que su descontento se debe más a que no podrá celebrar los encuentros deportivos, que al hecho de estar presuntamente enferma del virus. De hecho, ella misma lo aclaró en la foto de la siguiente manera: "No, no estoy infectada. Esto es peor.", escribió dejando claro cuánto ama el Hockey .

Pero no sólo lo disfruta, sino que también es una gran conocedora y lo ha demostrado en sus participaciones como comentarista de deportes, mismas en las que también ha sido visible su amor por el West Ham United Football Club. De hecho, en mayo del 2018 sufrió un aparatoso accidente que la dejó sin un implante de seno .

Lo que pasó fue que durante el cuarto partido de la serie de hockey sobre hielo, disputado en Washington, Khalifa recibió el duro impacto de un puck que salió de la pista y cayó justo en su seno izquierdo. "Estoy 80 por ciento segura de que me rompí el implante. La buena noticia es que tengo el disco de la serie entre Capitals y Lightning", apuntó.

Al menos su equipo logró la victoria con 2-2 durante el partido y la libanesa ahora podrá tachar la experiencia de ver un juego de los Capitals en primera fila de su lista de deseos por cumplir a los 27 años.