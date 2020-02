Luna Bella anunció que ofrecerá un baile caliente para todos los enamorados en este San Valentín.

No importa que hayas estado de forever alone, esta es tu oportunidad para desquitarte de todos los traumas que te haya provocado este Día del Amor y la Amistad, con un rico baila caliente que está ofertando Mujer Luna Bella.

El candente anunció aparece justo cuando miles de corazones rotos vagaban por internet buscando un sitio donde consolarse. Y llegó en tiempo y forma, la experta en pole dance estará saludando a los suscriptores a su página web antes de que se termine el día, y a ellos promete un estriptis en vivo y con vibrador en mano .

Mañana nos tocamos todos mientras les bailo desnuda y con mi vibrador en mano. 🔥🔥🔥🥰 https://t.co/4JZo9mftv0 — Mujer Luna Bella (@mujerlunabella) February 14, 2020

Luna Bella ofrece bailes calientes para San Valentín

Porque San Valentín no puede culminar mejor. Pero si lo que te preocupa es el precio de la suscripción, no te acongojes porque como bien leíste en el encabezado de esta candente nota, por tratarse de una fecha romántica y toda hermosa, el costo será únicamente de un dólar (18 pesos).

"Por ser 14 de febrero voy a hacer un estriptis en mi sitio con vibrador en mano. Me voy a tomar fotos sin censura y voy a subir todo el pack a sólo un dólar" Mujer Luna Bella.

Pero además, la ex bailarina erótica prometió que se tocará sensualmente por zonas que ni se imaginan, con el objetivo de consentir a aquellos que no han tenido suerte en el amor y que desean pasársela bien en un rato de donde no hará falta el contenido explícito y cachondo.

MAÑANA ME TOCARÉ TODITA DESNUDA EN MI SITIO CALIENTE PARA TODOS USTEDES ➡️ https://t.co/hEpgQPUssG 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zrjaxtwD6Q — Mujer Luna Bella (@mujerlunabella) February 14, 2020

Mujer Luna Bella se prepara como cantante

Y por si fuera poco, la multifacética regiomontana se está preparando para lanzarse como cantante e incluso sacó dos videos musicales que filmó recientemente en la Ciudad de México.

Uno de ellos, Tu ausencia, recibió halagos y aplausos de parte del público. El segundo, Na na na, apareció apenas hace tres días como una muestra del ritmo con el que Luna Bella incursionará en los escenarios.