VIDEO: Luna Bella estrena canción bailando reguetón en ropa ligera

En lencería provocativa, Luna Bella presentó su nuevo sencillo al ritmo de reguetón.

En su muy cómodo papel de dominatrix, 'perreando' intensamente hasta abajo y portando ajustada ropa ligera, Mujer Luna Bella, la ex actriz porno más famosa de México, presentó USA, su nuevo sencillo musical en donde robó suspiros y levantó pasiones bailando un sexy reggaeton.

Estamos de estreno... USA ESTA AQUÍ ▶️▶️▶️ https://t.co/gMuSNIcdq1 🎶 pic.twitter.com/Mkl7Rtx1AN — Mujer Luna Bella (@mujerlunabella) March 12, 2020

El video se estrenó formalmente este 12 de marzo en su canal oficial de YouTube, logrando un éxito arrollador en pocas horas. Y cómo no, si apenas un día antes fue anunciado con una caliente imagen en la que puede verse a Luna e Ingrid Brans en un diminuto bikini , acariciándose y a punto de darse un beso.

Luna Bella enseña todo en tremendo perreo hasta abajo



USA es una colaboración entre B .OG, un cantante y compositor de reggaeton mexicano, y la regiomontana, quien hace unos meses anunció su retiró en shows eróticos para dedicarse de lleno a la música. Su primer sencillo oficial fue Tu ausencia, aunque anteriormente ya había grabado otras colaboraciones.

El público azteca, por su parte, ha aplaudido la canción con diversos comentarios como "me encantó, está muy pegajosa ", "no me gusta el género pero se me quedó grabada", "admiro tu gran dedicación a la música" y "tu voz va mejorando mucho".

Por su parte, la ex actriz porno agradeció a través de redes sociales todo el apoyo y prometió más sorpresas con respecto a su carrera, aunque otro asunto que llamó la atención recientemente fue su caluroso encuentro con el ahora comentarista de deportes, Zague , mismo que quedó registrado en video.