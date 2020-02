Las Relaciones Internacionales no le daban el mismo dinero que el que ahora le dejan las fotos desnuda.



Visión, le llaman. Kaya Corbridge dejó la carrera de Relaciones Internaciones para dedicarse a vender nudes, gracias a lo cual se hizo millonaria, ya que pasó de ganar apenas lo necesario para su renta, a recibir más de 30 mil libras (734 mil 892 pesos) al mes.

Con ese dinero, la chica de 23 años originaria del Reino Unido logró comprarse una casa y viajar alrededor del mundo. Su sueño se hizo posible luego de dejar la Universidad Leeds Beckett en septiembre de 2017, para concentrarse en su cuenta OnlyFans.

Con sus nudes, Kaya Corbridge se hizo millonaria



Este sitio es un servicio de suscripción donde los creadores de contenido proporcionan material exclusivo a sus suscriptores enfocándose en sus peticiones. Kaya lo abrió por capricho , pero nunca se imaginó que le cambiaría la vida por completo hasta convertirla en su propio jefa.

"En mi primer año gané 5 millones de pesos, así que dejé de trabajar como mesera en McDonald's y comencé a explorar rincones a donde jamás pensé que llegaría" Kaya Corbridge.

Hasta el momento, Corbridge ha conocido 20 países, viajado con su madre a París y pasar unos días en Latinoamérica gracias a que sus seguidores tienen una fuerte afición por sus pies , ¡incluso más que a sus curvas envidiables! Algunas personas le piden que los frote con aceites o se ponga determinada marca de zapatos.

Ahora recuerda cuando no tenía ni para comer

Sin embargo, la joven ha rechazado algunas de las solicitudes espeluznantes que van desde caminar todo el día con una rebanada de pizza en sus zapatos o colocarse alguna prenda usada y manchada para posar con ella.