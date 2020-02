Jordi confesó que ni como negocio se atrevería a tener relaciones con otro hombre.

Jordi, 'El Niño Polla', ha dado una triste noticia a su público diverso, y es que el actor XXX más famoso del mundo reveló las razones por las que no ha hecho películas dedicadas a este sector, y más que eso, confesó que nunca haría una porno gay.

Y tampoco es que la población homosexual lo estuviera esperando, pero todo parecer indicar que aventurarse si quiera a consentirlos con una escena erótica está lejos de suceder, pues no sería rentable como negocio.

IT'S A GREAT DAY TO WRITE PORN! 💖



Happy V-Day Friends! pic.twitter.com/bR17AjJ7Id — Brittny Thique 💋 (@BrittnyThique) February 14, 2020

Niño Polla rechaza propuesta de hacer porno gay

Así lo reveló Ángel; como es su verdadero nombre, durante una entrevista para un 'youtuber' español que le ofreció 3 millones de euros ( 60 millones 207 mil 19 pesos ) a cambio de un filme dedicado a la comunidad LGBTI que él, por supuesto, rechazó.

"Hacer una escena gay siendo hetero está mal visto porque te hunde, mucha gente te deja de seguir pues cuando te sales de sus patrones, se les cae un mito"

Jordi, 'El Niño Polla'.

Sus razones fueron varias, primero y principalmente porque es algo con lo que, a decir de sus palabras, no se sentiría cómodo. No le gustan los hombres y no tiene reparo en aceptarlo, así que prefiere obtener todo ese dinero haciendo lo que le gusta de verdad (baia baia); es decir, teniendo sexo con mujeres.

"Ni por 60 millones de pesos lo haría"

Pero con respecto a la posibilidad de hacerlo porque sea rentable, el cara de niño del porno admite abiertamente que no es un buen negocio; "nadie te va a ofrecer un millón de euros (20 millones 69 mil mil 6 pesos) por hacer una escena gay", dice.

Asimismo, afirmó conocer a actores que hacían porno hetero y luego se aventaron al gay y al tratarse casi de ídolos para muchas personas, perdieron cientos de seguidores ante los prejuicios, la discriminación y la masculinidad frágil.