Joleen Díaz y Meilani Parks han llamado la atención de redes al ser madre e hija pero lucir de la misma edad.

Joleen Díaz es una mujer de 43 años que a su edad y pese a ser madre de una joven de 19 años, luce exactamente como su hija, con apariencia de veinte. Y esto es precisamente lo que encanta de ella en Instagram, donde sus fotos cautivan a sus más de 21 mil seguidores.

Ya sea en redes o en las calles, tanto Joleen como Meilani Parks; la chica, son confundidas al no notarse la diferencia de edades entre ellas. Pero esto es algo que les gusta, pues disfrutan de pasar tiempo juntas dado que llevan una relación muy cercana.

Una buena alimentación y el cuidado de la piel son clave para Joleen Díaz

El secreto de la madre es mantener una vida saludable, lo que equivale a un poco de ejercicio diario, raramente beber alcohol, nada de tabaco, descansar bien, respetar el sueño y una dieta equilibrada llena de verduras. Cuidados que comenzó desde los 12 años.

"Tener una buena piel me da confianza, incluso en los días en que no me veo lo mejor posible. Trato de no preocuparme demasiado por el pasado o anticipar preocupaciones del futuro" Joleen Díaz.

Díaz es una maestra de primaria que además goza de viajar, las buenas conversaciones y recostarse en el sofá. Meilani, por su parte, no tiene problemas en que la gente piense que Joleen es su hermana, pues es algo que ha escuchado realmente toda la vida y se siente orgullosa del amor propio de su madre.

Más consejos para mantener una figura radiante



Uno de los productos favoritos de la mujer es la tretinoína (vitamina A), pues según dice, desde que la usa sólo ha notado como su piel mejora y mejora. Sobre todo viviendo en California, Estados Unidos, donde la protección solar es indispensable.