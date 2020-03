"Tengo pancita chelera", reveló la actriz porno en una candente foto de Instagram.

Cómo si fuera importante, la actriz porno Helena Danae ofreció disculpas a sus seguidores por la panza chelera que, según ella, porta orgullosa, con una candente foto en Instagram que la muestra con los senos descubiertos.

Así es, la estrella XXX más joven de México se dijo feliz de haber despertado con un abdomen perfecto, aunque aseguró, es poco probable que este se mantenga así todo el día, por lo que pidió consejos para lograrlo, ya que quienes la conocen o la vieron en el Expo Sexo y Erotismo 2020, saben de la existencia de su pancita.

Con los senos descubiertos, Helena Danae revela pancita chelera

"Tengo una bella pancita chelera pero sí se ve chida, así de plano. ¿Quieren más fotos? ¿Más selfies? porque de sesiones casi no tengo", escribió la joven en una imagen donde se le ve parte de sus pechos, así como de sus glúteos. La foto por supuesto desató cientos de reacciones.

"Mejora tu dieta y ejercicio para tonificarlo y listo", "¡sabrosa!, "¡te amo tanto!", "sí me di cuenta de que tienes pancita pero se ve sexy", "evita comer harinas y ya con eso no se inflama", "qué chula tu pijama", "estás súper bella", "qué hot , se me antojó todo", fueron algunos de los comentarios.

Y así es como tras largos meses sin ningún escándalo pero sí mucho sexo (qué mejor), la actriz porno encendió los motores de sus más de 294 mil seguidores en Instagram, burlando la censura de la red social donde tantos sueños mojados ha causado desde que su nombre saltara a la fama.

Helena Danae comenzó a hacer porno a los 18 años, convirtiéndose en la estrella hot más joven del ramo y en la más solicitada en poco tiempo. Para 2016 reveló que ganaba 10 mil pesos mensuales sólo por filmar algunas cintas, más lo que generaba de los clubs donde suele presentarse.