Foxy Menagerie es la mujer con los senos más grandes del mundo y planea seguirlos agrandando.

A pesar de que Foxy Menagerie se cae cada que baja las escaleras debido al peso de sus senos; los más grandes del mundo con casi 7 centímetros cúbicos cada uno, la mujer de 42 años planea seguirlos agrandando y así lo demuestra en su Instagram.

La principal razón es que cuando inició el proceso de cambiar de apariencia se dio cuenta de que hacer crecer sus senos la hacia feliz. Sobre todo en un momento en el que atravesaba el divorcio, así que desde hace seis años las cirugías no han parado.

Mujer con senos enormes se cae de las escaleras

Pero lucir como le gusta ha traído complicadas consecuencias para la residente de Michigan, Estados Unidos, como caminar con cuidado a no caerse ya que la distribución de su peso la hace tambalearse de vez en cuando.



"Mi objetivo es lograr un aspecto más transformado en reloj de arena con modificación corporal; quiero la figura perfecta de reloj de arena" Foxy Menagerie.

Y pese a que Menagerie sabe que está obsesionada con el quirófano, también reconoce que los resultados la hacen sentirse fantástica y aun más al mirar frente al espejo a la persona en la que se está convirtiendo. Todo, aunque cocinar también se le dificulta, tampoco puede agacharse con normalidad para atarse los zapatos y ni hablemos de descuidarse bajando las escaleras.

No parará hasta llegar a su apariencia soñada

Su nuevo aspecto por supuesto que llama la atención en las calles, pero eso no le molesta a menos que alguien cruce la línea y sea realmente grosero con respecto a su apariencia.