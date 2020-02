Sexóloga afirma que sus fluidos vaginales son una “poción de amor”

Shan Boodram afirma que usar los fluidos vaginales aumentan el nivel de confianza en las mujeres

Shan Boodram es una sexóloga que se ha vuelto famosa por sus controversiales declaraciones; la última afirma que su flujo vaginal funciona como una poción de amor para atraer -inevitablemente- a los hombres.

La sexóloga ha declarado que, para lograr mejores resultados frota el aroma de su vagina en todo su cuerpo como si se tratara de su perfume diario pues ella cree que el aroma intriga a todo hombre quien la conoce.

Esta técnica que Shan Boodram ha utilizado por alrededor de 10 años afirma que hay admiradores y amantes que, aunque se resistan a sus encantos -y olor- no han podido resistirse pues estos fluidos los frota en partes clave de su cuerpo como en sus clavículas , cuello y muñecas .

“He usado esta técnica innumerables veces en los últimos 10 años y he tenido resultados mixtos: a veces los hombres acuden a mi, a veces no noto la diferencia” Shan Boodram, sexóloga

Shan Boodram, autora del libro ‘The Game of Desire’, explica unas cuantas teorías del porqué esta técnica le ha funcionado por tanto tiempo: “Estoy segura de que cada vez que lo empleo me hace sentir como una diosa encantada com un delicioso secreto ”.

Asimismo, dentro de su libro afirma que estos fluidos ayudan a dar ese impulso de confianza en las mujeres, sobre todo cuando es momento de ovulación por lo que se convierten en una “poción de amor”.