No hay pretextos para no estar estimulado durante esta cuarentena.

Sabemos que probablemente la estés pasando muy mal en cuarentena por no poder salir a pasear tu hermosura, pero no te preocupes, si no te late el porno para matar el tiempo, seguro lo que sí quieres es estar bien estimulado.

Vibrador Ella Paradis gratis. Ella Paradis.

Bueno, para ti es esta noticia, una empresa de juguetes sexuales ofrece vibradores gratis para quienes padezcan las medidas sanitarias implementadas para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19. Se trata de Ella Paradis.

Empresa da vibradores gratis a quienes estén en cuarentena

La iniciativa surgió luego de que un estudio revelara que excitarse y llegar al orgasmo fortalece tu sistema inmunológico , así que con el fin de que estés súper sano, la compañía anunció a través de su página web que lo único que necesitas para gozar de juguetito con distintos niveles de vibración, es pagar el envío.

Recuerden que masturbarse también alivia el estrés y la ansiedad causados por el bombardeo de noticias, lo que te hará mucho más llevadera la situación mientras esperamos que el virus pase de largo. Pero esta no es la único oferta que tiene Ella Paradis, pues también puso un 40 por ciento de descuento en toda su tienda en línea.

"Frena la fiebre con este vibrador de varita de forma totalmente gratuita que normalmente cuesta 49 dólares (mil 196 pesos mexicanos). Todo lo que necesitas hacer es pagar el envío y listo", se lee en el sitio web.