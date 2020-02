El cerebro puede enamorarse de varias personas a la vez, afirma especialista

Eduardo Calixto de la UNAM, afirma que hombres y mujeres pueden estar enamorados de más de una personas al mismo tiempo.

El Día del Amor y la Amistad está a punto de llegar y mientras algunos están disfrutando de la soltería, hay quienes se debaten entre dos amores, pues todavía no es muy aceptado socialmente que una persona esté enamorada de alguien además de su pareja, pero un científico afirma lo contrario.

Eduardo Calixto, médico cirujano con doctorado en neurociencia por la UNAM, afirma que el cerebro tiene la capacidad de amar o estar enamorado de más de una persona, tanto en hombres, como en mujeres.

Eso sí, el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que el proceso de amar o enamorarse es distinto en cada sexo; afirma que, mientras los hombres se enamoran en medio de un proceso egocéntrico y lúdico, las mujeres lo hacen buscando al mejor candidato.

En entrevista con UNAM Global, Calixto explicó que los hombres atraen al sexo opuesto a través de feromonas, mientras que el cerebro de las mujeres está preparado para enamorarse a través del olfato, ya que, a través del aparato vomeronasal, pueden elegir al candidato con mejores genes y mejor sistema inmunológico.

Sobre el asunto de amar a dos o más al mismo tiempo, el especialista sentenció que las mujeres tienen la capacidad de amar a una persona mientras están enamoradas de otra. En el caso de los hombre, dijo que ellos buscan el enamoramiento constante, pero sin intenciones de encontrar el amor real (eso no quiere decir que no lo sienten, sólo no lo buscan).