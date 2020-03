¿Tienes o te gustan los penes pequeños? Dinky One es el sitio para encontrarlos.



No se diga más, si a ti te gustan o tienes un pene pequeño, quizá estaría bien que le echaras un ojito a Dinky One, el nuevo sitio web de citas con hombres cuyo tamaño de miembro jamás te lastimará, porque va menos allá del promedio.

Los tamaños del pene varían, y mucho. Tomada de Pixabay.

Sí, porque bien dicen que los penes chicos también tienen lo suyo y, según el creador de este portal, David Minns, la intención es terminar con los prejuicios para centrarse en lo importante; es decir, los intereses en común. Awww, qué romántico .

¿Pene pequeño? En esta de citas app te querrán por tus sentimientos

Es por ello que al ingresar al sitio todo hombre y mujer es consciente de lo que encontrará, así que los 27 mil usuarios registrados hasta la fecha no tienen nada de qué avergonzarse. Esto es lo que hay y está bien.

En Dinky One el cliente puede elegir entre 24 identidades de género (bisexuales, heterosexuales, transexuales, etc,) distintas antes de registrarse. El único requisito es tener un pene pequeño; esto es, por debajo del tamaño promedio establecido, unos 14 centímetros en picada.

"El 100% de los hombres registrados en este sitio tienen un pene más pequeño que el promedio. No tienes nada de qué avergonzarte, recuerda que muchas mujeres tienen como fetiche un pene chico" Descripción Dinky One.

Ya no tendrás de qué preocuparte con Dinky One. Tomada de Pixabay.

¿Cuál es el tamaño promedio del pene?

Pero si tú no quieres que el resto sepa que te uniste a la página, no te preocupes que todo es anónimo . Sólo necesitas compartir un correo electrónico y las fotos que desees, aunque si no quieres recibir notificaciones por mail, también existe esa opción, además de que puedes eliminar tu perfil con sólo un clic.

A nivel mundial, el tamaño medio del pene es de 14 centímetros, mientras que un miembro más largo (y que al momento del sexo no duela... tanto) puede llegar hasta los 17,93, según reporta el sitio de estadísticas Datos.com, que asegura que no existe ningún otro tema que les sea tan solicitado.