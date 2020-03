El sexo y la cuarentena no están separados, excitarse también fortalece tu sistema inmunológico.

Está comprobado que excitarse y llegar al orgasmo te protege del coronavirus porque fortalece tu sistema inmunológico, así que preocupados por tu salud, hemos creado una guía llena de consejos para el sexteo, sin parecer principiante.

El sexting en tiempos del coronavirus. Tomada de Pixabay.

Y si tú eres de los que no tiene la fortuna de estar encerrado con su significant other en esta caurentena, también dejaremos aquí nuestras recomendaciones para tener relaciones sexuales través de una videollamada y no morir en el intento.

Sextear y hacer el 'delicioso' en tiempos del Covid-19

Eso sí, ¿te vas a aguantar? Pues bien, ahí vamos.

Lo primero que queremos decirte es que si no tienes a la mano un juguete sexual, esperamos que este "aislamiento" te haga reflexionar sobre la importancia de hacerse de uno y que para cuando todo esto termine, corras a comprarlo. Ahora, en cuanto al sexteo, es súper esencial que recurras a la imaginación de la otra persona.

Se trata de incitar a la imaginación. Tomada de Pixabay.

Lo que tienes que hacer es incitar al otro con mensajes provocativos que hagan alarde a su ropa; es decir, preguntarle qué trae puesto y mencionar, por ejemplo, que está haciendo mucho "calorcito" y que te gustaría andar desnudo o desnuda. Lo siguiente puede ser un audio cachondo, si eres hombre, mejor. Y real, si los hombres supieran el efecto que tiene la voz en una mujer, mandarían audios en lugar de nudes .

Analiza cómo reacciona la persona, y si a esta también la excitó, ahora sí podrías enviar una foto pero OJO, no de tu cuerpo, sino de tu ropa interior sobre la cama con lo siguiente: " imagina lo que te espera hoy "... Porque de eso se trata el sexting, es provocar la imaginación, no detenerla.

Guía básica para el sexting. Tomada de Pixabay.

Pero siendo honestos que eso nos lleva a tener sexo online y qué mejor. Si la cosa se pone más intensa, manda una foto frente al espejo , sólo del torso o completa, pero cubriéndote las zonas más deseadas dado porque no lo vamos a regalar todo, la otra persona también necesita jugar y convencernos. Después envía una foto de espaldas en donde se vea tu zona lumbar.