¿Tienes o te gustan los penes grandes? Big One es el sitio para encontrarlos.

Acertadamente llamada Big One, la página web de citas ex profeso para conocer a hombres de pene grande, está causando sensación pese a haber sido creado para satisfacer a todos los individuos a los que les encanta presumir de un miembro enorme.

Los tamaños del pene varían, y mucho. Tomada de Pixabay.

Ok, no. O quizá sí, el caso es que luego de que su contraparte, Dinky One, tuviera un éxito arrollador, en redes sociales los varones se quejaron de una supuesta discriminación que los dejaba fuera. Y por una sencilla razón, los usuarios de la competencia disfrutan de un pene pequeño que no vaya más allá del tamaño promedio establecido.

Lanzan app de citas para hombres de pene grande



Pero nada, en Big One todo es distinto, si a ti te gustan o tienes un pene grande, quizá estaría bien que le echaras un ojito a este portal de citas cuyos hombres seguro te lastimarán, y no precisamente porque hieran tus sentimientos.

El creador es el mismo, David Minns, quien piensa que operar en ambos extremos del mercado garantiza que todos puedan encontrar su ajuste perfecto, y con ello también se combaten los prejuicios que rodean al tamaño del pene. Según cuenta, los principales comentarios de sobre la página vienen de mujeres a las que no les gusta encontrarse con un miembro pequeño, asó que ellas están agradecidas.

Ya no tendrás de qué preocuparte con Big One. Tomada de Pixabay.

¿Cuál es el tamaño promedio del pene?

Pero si tú no quieres que el resto sepa que te uniste al sitio, no te preocupes que todo es anónimo. Sólo necesitas compartir un correo electrónico y las fotos que desees, aunque si no quieres recibir notificaciones por mail, también existe esa opción, además de que puedes eliminar tu perfil con sólo un clic.

A nivel mundial, el tamaño medio del pene es de 14 centímetros, mientras que un miembro más largo (y que al momento del sexo no duela... tanto) puede llegar hasta los 17,93, según reporta el sitio de estadísticas Datos.com, que asegura que no existe ningún otro tema que les sea tan solicitado.