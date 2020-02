Tammi Baltin es una abuela que se gana la vida cumpliendo fantasías y fetiches de jóvenes.

Mejor conocida por su nombre artístico de 'Bluemynx', Tammi Baltin es una abuela de 60 años que cobra cobra 3 mil 700 pesos por hora cumpliendo fetiches de jóvenes. Básicamente lo que haces es presumirles sus pies como girl cam.

Todo comenzó cuando la mujer terminó una relación de 20 años con su ex y abrió un perfil en una app de citas con la esperanza de volver a encontrar el amor a sus 57 años. No obstante, sólo recibió innumerables mensajes lascivos por parte de jóvenes curiosos.

Abuelita de 60 años es una 'chica cam' cumple fetiches

Y allí se le prendió el foco. La residente de California, Estados Unidos, pensó que si no podía vencer todas las propuestas, mejor se uniría a ellas y hoy en día se describe a sí misma como trabajadora sexual, aun cuando sólo modela en línea.

"Había hombres que inmediatamente querían chatear conmigo. Me decían que les encantaba mi aspecto con el cabello atado y mis tatuajes, después se fueron fascinando por mis pies" Tammi Baltin, 'Bluemynx'.

El rango de edades entre sus clientes va de los 18 a los 35 años, la mayoría hombres casados que le pagan mínimo 200 dólares (3 mil 700 pesos) por hora. De esta manera Tammi Baltin puede llegar a ganar hasta 3 mil dólares al mes (56 mil 186 pesos).

Chats privados y contenido explícito, lo que Tammi ofrece

Prácticamente, lo que los clientes miran en las salas en vivo es a la abuela en ropa interior, desnuda, o incluso los planos más cercanos de sus pies, que como ella los describe, son flexibles y con dedos largos.