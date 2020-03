La actriz erótica Lyubov Bushuyeva busca la jeringa que la salvé del coronavirus.

Nada perdida, la actriz porno Lyubov Bushuyeva compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde ofrece sexo a cambio de la vacuna contra el coronavirus, a fin de ayudar a todas las personas que están sufriendo.

Ella, tan sacrificada.

La idea surgió de lo mal que se la ha pasado durante estos días en CUA...rentena , dado que hace dos semanas volvió a Moscú desde Italia y por seguridad de otros residentes, ha tenido que estar aislada para cumplir con las medidas de seguridad implementadas en la capital rusa para reducir el impacto del contagio comunitario del Covid-19.

Actriz porno ofrece sexo a cambio de vacuna para el Covid-19

"La gente está sufriendo, ya ves", explicó en el video. Así que está dispuesta a entregarse a cambio de una verdadera cura, siempre y cuando le hablan con la verdad y la vacuna sea probada, pues posteriormente ella probará otra cosa. Y no estamos hablando de comida ni medicamentos.

Asimismo, pidió que su solicitud sea realmente tomada en cuenta ya que dice, no está bromeando en su afán de hacer lo que sea por no volver a escuchar que alguien muere a causar del coronavirus, así como por poder salir a alimentarse de algo más que verduras y vitamina C, pues pese a que son muy comunes en su dieta, la cuarentena ha hecho que se le antoje la chatarra.