Mexico, 9 May.(Notimex).- La obesidad es un problema multifactorial, en el que influyen estilos de vida sedentaria, malos habitos de alimentacion, herencia genetica, cuestiones metabolicas, ademas del entorno social, coincidieron Coca-Cola Mexico y Grupo PepsiCo.El 23 de octubre de 2008 entro en vigor la Ley para la Prevencion y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal y el lunes 3 de mayo de 2010 se establecen las nuevas disposiciones que atribuyen a las autoridades sanitarias, educativas y laborales apoyar y fomentar actividades recreativas y culturales, que ayuden a difundir una alimentacion baja en grasas y azucares.Al ser consultados por Notimex al respecto, el director de Asuntos Publicos y Comunicacion de Coca-Cola Mexico, Rafael Fernandez Quiroz, refirio que la empresa siempre ha contado con Politicas de Mercadotecnia Responsable, las cuales estan basadas en dos grandes conceptos.El primero, dijo, "que los padres de los ninos menores de 12 anos deben decidir que consumen sus hijos; y la otra, que en las aulas donde los ninos estudian deben estar libres de presencia comercial o publicidad".De hecho, puntualizo, Coca-Cola tiene la consigna de no anunciar sus productos a menores de 12 anos, ni en canales de television para menores, ni en horarios dirigidos a estos, asi como tampoco en ningun medio de comunicacion en donde la mayoria de la audiencia sea infantil.El compromiso de la compania y sus embotelladores a nivel mundial acordado el 9 de marzo es retirar "todos sus productos" de las escuelas, para quedar fuera de este mercado en su totalidad en el ano 2013.Ello, a excepcion de que las asociaciones de padres de alumnos o las autoridades escolares soliciten a la empresa o sus embotelladoras productos para satisfacer necesidades de hidratacion, aclaro en entrevista con Notimex.Rafael Fernandez destaco que la aplicacion de esta accion no ira acompanada de una campana masiva, ya que estas son "para posicionar un producto y no para generar actitudes", por ello solo es del trabajo interno de los trabadores y socios embotelladores.Los costos que esta medida representara para la empresa, como el cuanto podrian disminuiran las ventas o los ingresos al salirse de las escuelas, "no es el tema importante, lo relevante es que como negocios nos regimos por una serie de principios y valores y con los cuales tenemos que ser consecuentes", aseguro el directivo.De acuerdo con los resultados de Coca-Cola Femsa (KOF), tan solo en el primer trimestre de este ano, el embotellador mas grande de productos de Coca-Cola de Latinoamerica en terminos de volumen de venta, sus ingresos totales en Mexico crecieron dos por ciento al sumar ocho mil 305 millones de pesos.Por su parte, el Grupo PepsiCo afirmo que esta atenta a lo que en materia de salud se discute en el pais, ademas de estar convencido de que los problemas relacionados con la desnutricion, el sobrepeso y la obesidad solo pueden resolverse si trabajan gobierno, industria y sociedad en un frente unido.En este sentido, detallo que en 2006 las empresas de este grupo presentaron el Programa Vive Saludable, mediante el cual Gamesa-Quaker, Gatorade, Pepsi, Sabritas y Sonric's adquirieron el solido compromiso de promover estilos de vida saludable entre sus empleados, consumidores y la poblacion en general.Ademas de que recientemente su Presidenta Mundial y CEO de PepsiCo, Indra K.Nooyi, anuncio la adopcion voluntaria de una politica global bajo la cual la empresa dejara de vender en 2012 refrescos con azucar en primarias y secundarias.Asi como el compromiso de incluir mas granos enteros, frutas, vegetales, nueces y otras semillas en su portafolio, reduciendo a su vez para 2015 un 25 por ciento en sodio por porcion en las principales marcas de sus mercados clave.Mientras que para 2020, un 15 por ciento de grasa saturada en las lineas de alimentos y un 25 por ciento de azucar anadida en sus bebidas.En el caso particular de Mexico preciso que estan dando pasos sustantivos para cumplir con la meta al inaugurar instalaciones dedicadas por completo a la elaboracion de productos horneados.A ello se suma el cambio en el tipo de molienda de sal que emplea para reducir los contenidos de sodio, la inclusion de granos enteros a sus productos, ademas de buscar nuevas fuentes de aceites que les permitan disminuir las grasas saturadas.En el caso de Bimbo, dedicada principalmente a la fabricacion, distribucion y ventas de pan, galletas, pasteles, dulces, chocolates, botanas, tortillas y alimentos procesados, se abstuvo de hacer algun comentario al respecto.No obstante, tan solo en el primer trimestre de este ano sus ventas en Mexico registraron un crecimiento de 3.4 por ciento al sumar 14 mil 300 millones de pesos, especialmente por el pan dulce y pastelillos.NTX/VRR/EGL