México, 2 Feb. (Notimex).- Standard Poors (SP), Moodys y Fitch asignaron calificación a la emisión propuesta de notas senior de la embotelladora Coca-Cola FEMSA (KOF) por 400 millones de dólares, con plazo de hasta 10 años.En sendos comunicados, las calificadoras informaron que los recursos netos obtenidos de las notas propuestas serán usados para refinanciar 222 millones de dólares en deuda existente y para usos generales.SP asignó su calificación de deuda senior no garantizada de largo plazo de A- a la emisión de Coca-Cola FEMSA, la cual refleja su sólido perfil de negocios apoyado por el respaldo implícito de The Coca-Cola Co. (KO), mediante su participación de 31.6 por ciento en la primera.La evaluación también refleja la posición estratégica que tiene KOF para el sistema Coca-Cola en América Latina y su diversificación geográfica en la región, e incorpora el perfil financiero intermedio de la empresa que se aprecia en sólidos indicadores."La intensa competencia, la volatilidad del mercado y la exposición parcial en moneda extranjera relacionada con la deuda denominada en dólares de KOF, contrarrestan en parte los factores positivos que respaldan sus calificaciones", añade SP.Moody"s asignó a su vez calificación de A3 a la emisión propuesta de notas senior de KOF y afirmó las calificaciones existentes de deuda senior quirografaria de A3 en escala global, moneda local, y Aaa.mx en escala de México, con perspectiva positiva.Las calificaciones están sustentadas por la posición de la compañía como el embotellador más grande de Coca-Cola en América Latina.De acuerdo con Moody"s, KOF seguirá aumentando sus utilidades y generando amplio flujo de efectivo libre en 2010 pese a las desafiantes condiciones económicas que prevalecen entre los consumidores, lo cual le permitirá reducir aún más su deuda y mejorar sus métricas crediticias.La perspectiva positiva refleja también la expectativa de que adquisiciones y/o pagos a accionistas no afectarán significativamente las métricas crediticias en el mediano plazo.Por último Fitch asignó la calificación de A en la escala global a la emisión propuesta de la embotelladora, y mantuvo las notas de emisor (IDRs por sus siglas en inglés) en escala global en moneda extranjera y moneda local en A.También mantiene la calificación de largo plazo en escala nacional en AAA(mex), la de corto plazo en escala nacional en F1+(mex), y la de emisiones de certificados bursátiles en AAA(mex), con perspectivas estables.El 15 de enero, Fitch subió las calificaciones de KOF por el bajo apalancamiento y mayor diversificación de flujos de efectivo, lo cual disminuye la dependencia de sus operaciones mexicanas.El alza consideró la estabilidad de los resultados de la empresa durante 2009. "Las calificaciones de KOF se siguen fundamentando en su sólida posición de negocio y su relación estratégica con The Coca-Cola Company", expuso la firma internacional.