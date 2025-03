México, 19 Ene. (Notimex).- Coca-Cola FEMSA invertirá este año 180 millones de dólares en la construcción de nueva infraestructura y el lanzamiento de nuevos productos en México.El director de operaciones de la empresa, Ernesto Silva, dijo que esta inversión de capital en México permitirá a la compañía crecer en volumen de ventas, además de lograr mayor captación en el mercado de bebidas.Entrevistado después de la presentación de la edición especial de botellas conmemorativas por el Bicentenario, explicó que los recursos que se invertirán este 2010 provienen de la propia compañía en México.Detalló que la inversión abarcará la compra de camiones, autos, cajas, botellas computadoras, así como el mejoramiento de sus centros de distribución, empaques, lanzamiento de campañas, por mencionar algunas.Sin especificar los detalles de los nuevos productos y el segmento al que serán dirigidos, mencionó que la compañía líder de bebidas a nivel mundial presentará varios en el curso del año.Con estos productos, mencionó el directivo, las expectativas de crecimiento y cierre para este 2010 "son optimistas", ya que esperan cifras superiores a las registradas durante el año pasado.Al cierre de 2009, Coca Cola Femsa creció en 6.8 por ciento con respecto al año previo, con un nivel de ingresos de 37 mil millones de pesos."Los resultados fueron buenos debido a las estrategias que implementamos en los nuevos productos y categorías que se lanzaron el año pasado, así como la accesibilidad que tuvimos en nuestras bebidas", es decir, no se aumentó el precio final para no afectar las ventas.Respecto a la posibilidad de aumentar precios por la nueva carga impositiva vigentes desde el 1 de enero, Ernesto Silva confirmó que analizan las acciones a emprender para no afectar más el poder adquisitivo.No obstante, "estamos absorbiendo el costo de esos incrementos y estamos buscando cómo proteger al consumidor, pero será un desafío hacer que el poder adquisitivo no se reduzca", precisó.Por otra parte, anunció que será a partir de esta semana que la compañía lance al mercado dos de las 32 botellas con ilustraciones de la historia, cultura, tradición, raíces y hábitat de los estados, con lo que se suma a los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.La edición estará disponible hasta el próximo mes de septiembre, y se prevé que más de 30 millones de botellas salgan al mercado con dichos diseños. Para esta campaña, Coca Cola invirtió 30 millones de pesos.