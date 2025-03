Chalco, Méx., 9 Dic. (Notimex).- Coca-Cola Femsa prevé un incremento de hasta cuatro por ciento en sus ventas durante este mes, debido a las festividades de fin de año, señaló el director de Mercadotecnia, Gustavo López Strauss.En entrevista tras la premiación a cuatro escuelas que participaron en el concurso "Yo sí reciclo", detalló que dicho porcentaje dependerá de cada segmento de bebidas, no obstante, lo que más adquieren los consumidores son refrescos y jugos.Comentó que no sólo diciembre es un mes en el cual registran aumentos en sus ventas, sino también en Semana Santa y en Verano.Añadió que a pesar de la crisis económica que golpeó los bolsillos de los compradores, hasta el momento han tenido un crecimiento en el consumo total de bebidas de entre cinco y seis por ciento.A su vez, mencionó que analizan los impactos que traerá consigo la nueva carga impositiva para el próximo año, así como el incremento que registraron los insumos durante 2009."No hemos tomado una decisión en este sentido, porque al final necesitamos ser eficientes en nuestra cadena de valor para no repercutir de manera importante a nuestra estructura, así como a los consumidores", comentó.No obstante, reiteró que para no trasladar este impacto a los clientes, se continuará con las estrategias que les permitieron reducir los costos operativos y aquellas que ayuden a tener mayor productividad.Por otra parte, Gustavo López Strauss, puntualizó que la recolección que se lleve a cabo durante este año del PET, permitirá tener 3.7 millones de envases nuevos producidos con material de reciclaje.Tan sólo en 2008, esta empresa realizó diferentes acciones entorno al reaprovechamiento de las botellas de plástico, lo que permitió un ahorro de más de cinco mil toneladas de este material, equivalentes a más de 225 millones de botellas de 600 mililitros, con un ahorro de alrededor de 30 mil toneladas de CO2.Sostuvo que el reto de esta empresa es que en los próximos tres años, se recolecten entre 24 y 25 mil toneladas, por lo que a partir de 2010 se enfocarán en la promoción de concursos en las comunidades, entre otras acciones, para llegar a esta meta.Mencioó que en la actualidad, en México hay 33 millones de toneladas de basura, de las cuales 10 millones se originan en la zona metropolitana, de esta cifra, 240 toneladas son de PET, pero sólo se recupera el cinco por ciento para ser reciclado.