México, 8 Oct. (Notimex).- La Cámara de Diputados recibió una denuncia promovida por µngel Alvarado Agüero contra la empresa Coca Cola Company y sus filiales, quien solicitó la intervención del órgano legislativo a fin de frenar las irregularidades en un litigio laboral que inició en 2007.Angel Alvarado, ex trabajador de la transnacional, se entrevistó con el diputado del PRD Emilio Serrano Jiménez para exponer su caso.Dijo que recurrió a la Cámara de Diputados, tras percatarse de "la parcialidad con la que ha venido actuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje" donde se lleva su caso.El diputado comentó que en la comparecencia del titular del Trabajo, el próximo 13 de octubre, ante comisiones en San Lázaro, se le cuestionará sobre este asunto y otros en donde se beneficia a las empresas antes que a los trabajadores.Serrano Jiménez se comprometió a llevar la denuncia contra la transnacional ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.Además de sumar esa denuncia a su propuesta de poner alto al proyecto de reforma que presentará el Secretario del Trabajo Javier Lozano, para legalizar en otras cosas, las prácticas de outsourcing.La denuncia de µngel Alvarado en contra de Coca Cola Company y sus filiales es porque esta empresa, con el apoyo de las autoridades, pretende encubrir su esquema de outsourcing para evitar el pago de prestaciones completo y correcto de los trabajadores.µngel Alvarado Agüero, ex director de The Coca Cola Company y sus filiales fue despedido de manera injustificada, por parte de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA), filial de The Coca-Cola Company el 8 de mayo del 2007.De acuerdo con el demandante, la transnacional lo obligó a firmar su renuncia, manifestando que no tenía derecho alguno.Dichos actos se realizaron frente a un notario que dio fe de algo inexistente y jactándose de presuntamente tener controladas a las autoridades en especial a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de que no emprendiera ningún proceso legal en su contra.